Robert Downey Jr. reveló por cuánto tiempo más interpretará a Iron Man

El actor hizo su debut como superhéroe de Marvel en el sorpresivo hit Iron Man en 2008 y retomará su rol por octava vez en la próxima Avengers: Infinity War. Los fans han especulado que este podría ser su último filme en el Universo Marvel.

“Es una cosa cíclica”, le dijo Robert a News Corp Australia Network en una entrevista publicada el domingo. “Pude haber dicho cuando salió la primera Avengers: ‘Nunca se va a poner mejor que esto. Todo el mundo deténgase’. Pero para mi siempre se trata sobre la gente y las oportunidades, como los Russos [los directores Anthony Russo y Joe Russo], a quienes adoro”.

“Todo el mundo me dice que es como un guante que se ajusta perfectamente. Tengo que empezar de nuevo cada vez pero empiezo con una base muy sólida. Simplemente no lo quiero arruinar por las últimas seis o siete [películas Marvel] que he hecho solo porque decidí hacerlo una vez más”, continuó diciendo. “Solo quiero colgar la camisa antes de que sea vergonzoso”.

Joe Russo le dijo a Forbes en 2016 que es “casi imposible reemplazar a Robert, él la estrella más grande en el mundo”.

“Un primer plano de Robert vale toda la actuación de otro actor, él es increíblemente dotado y locamente talentoso”, dijo. “Creo que cuando se canse del personaje, verán que Iron Man desaparecerá por un rato”.

Él también habló sobre la posibilidad de hacer un reboot de Iron Man con una nueva estrella. Tom Holland interpreta una versión joven de Spiderman en la nueva película de Marvel, Spider-Man: Homecoming, que también presenta a Robert como Iron Man.

“Creo que la única forma en la que podrías hacer un reboot [de Iron Man] es dar un espacio generacional que permita que otro actor tenga al menos el chance de redefinir ese personaje sin el enorme espectro de Robert sobre él”, dijo Joe. “Hay tantos personajes en el Universo Marvel que pueden tomar la bola y correr con ella hacia la próxima fase o dos antes de que necesites ver a Iron Man de nuevo, francamente”.