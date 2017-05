Rob Schneider felicita a Chivas por el título

Tal fue la alagarabía que generó el título del Rebaño Sagrado en el Clausura 2017, que el actor estadounidense Rob Schneider, quien es fiel aficionado de los Tigres, felicitó a Chivas por el campeonato.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Schneider aplaudió y felicitó al plantel rojiblanco como a sus aficionados. De la misma forma no se olvidó de sus felinos y les agradeció el esfuerzo.

“Otra soprendente y emocionante temporada, gracias Tigres, gracias Tuca. Un tigre nunca deja solo a otro tirgre”, escribió Rob.

Another AMAZING EXCITING season, thank YOU @TigresOficial

Thank you, TUCA!!

Un Tigre nunca deja solo a otro Tigre!!

— Rob Schneider (@RobSchneider) 29 de mayo de 2017