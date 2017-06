Revelan cartelera del Festival “Mother Of All”

Ante diversos medios de comunicación, este miércoles por la tarde se reveló el tan esperado “Line Up” del Festival “Mother Of All” que se llevará a cabo el próximo 7 de octubre en el Foro de la Arena Monterrey.

Con la presentación de la banda juvenil The warning, famosas por interpretar covers de bandas del rock legendario y además por tener participación en el programa de Ellen DeGeneres, se dio a conocer a las 8 agrupaciones que por primera vez estarán reunidas en un mismo escenario.

Aunque Def Leppard confirmó su presentación en la sultana del norte en el mes de octubre vía redes sociales, este día se oficializó, así como Aerosmith, Alice Cooper, Vincel Neil of Motly Cure, Tesla, Buckcherry, Tyler Bryant and The shakedown y The Warning.

La sorpresa fue para quienes esperaban a Guns N´Roses, ya que meses atrás el rumor de una posible visita a nuestro país sonó bastante fuerte, sin embargo, a través de una imagen que ya circula en redes, se indicó que por no haber llegado a un acuerdo con los organizadores del festival no podrían asistir, ya que se habría hecho el anuncio de un concierto en Piladelphia el 8 de octubre.

La preventa Santander iniciará a partir del 6 de junio y la venta de boletos general el día 8. La Fase 1 iniciará únicamente con dos costos $1450 pesos y $2950 pesos, ambos con sus respectivos beneficios; cabe señalar que conforme pase el tiempo el costo incrementará.