Revela personaje de ‘The Walking Dead’ cómo quiere morir

La supervivencia en The Walking Dead no está asegurada. Los actores pueden renovar su contrato para las nuevas temporadas, pero eso no indica que vayan a sobrevivir durante todos los episodios que la componen.

Steven Ogg, quien da vida al desalmado Simon, será un personaje habitual en la nueva octava temporada. A pesar de ello, el actor tiene claro como quiere que muera la mano derecha de Negan (Jeffrey Dean Morgan).

¿La mejor manera de que Simon muera? Probablemente que tropezara y fuera atropellado por un coche, o algo por el estilo. Algo al azar. Que no sea un zombi o alguien quien le mate. Algo tonto. Sería como justicia poética”, afirmaba el actor a ComicBook.com.

Esta forma de morir no parece muy del estilo de Simon. El personaje es la mano derecha de Negan, que podría llegar a sustituirle si algo le ocurriese al villano. Simon, debido a su carácter fuerte y maquiavélico es el encargado de arrasar las comunidades que trabajan para Los Salvadores sin ningún tipo de piedad.

Debido a su personalidad, parece raro que muriese de la manera más tonta, atropellado por un coche o por la caída de una rama de un árbol. La muerte más probable para un personaje como Simon sería en una gran batalla contra Alejandría donde luchase e intentase vivir hasta el último minuto.