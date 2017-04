Rápidos y Furiosos 8 sigue en lo más alto de la taquilla mundial

Rápidos y Furiosos 8 (a.k.a. The Fate of the Furious) se mantuvo fácilmente en lo más alto de la taquilla estadounidense por segunda semana consecutiva, con unos ingresos de 38,7 millones de dólares, informó la web especializada Box Office Mojo.

En la octava entrega de la saga, dirigida por F. Gary Gray, la gran novedad llega de la mano de Charlize Theron, una enigmática mujer que seduce a Dom (Vin Diesel), el patriarca de la saga, y lo arrastra al mundo del crimen, traicionando al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson (The Rock).

La cinta, que contó con un presupuesto de unos 250 millones de dólares, lleva más de 900 millones ingresados en la taquilla mundial.

El segundo puesto fue para la comedia de animación “The Boss Baby”, con 12,8 millones de dólares. El tercer lugar se lo quedó la nueva versión de “Beauty and the Beast”, con 10 millones de dólares. El debut del documental de Disneynature “Born in China” obtuvo la cuarta plaza con 5,1 millones de dólares. Por último, la comedia “Going in Style” firmó la quinta posición con 5 millones de dólares. EFE