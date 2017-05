¿Quiere Dwayne Johnson ser el próximo Presidente de Estados Unidos?

Tomando en cuenta la elección de Donald Trump y su baja popularidad, Johnson anunció en el programa ‘Saturday Night Live‘ su postulación como presidente.

“Mucha gente me ha estado diciendo que debería presentarme, así que, a partir de esta noche, me estoy postulando para presidente”, indicó el actor.

‘La roca’ acudió al show para hacer entrega de la chaqueta del programa a Alec Baldwin. En un momento de la noche, Baldwin bromeó sobre ser el vicepresidente de Johnson y justo en ese momento apareció Tom Hanks diciendo “Dwayne, ¡yo no podría rechazar ese puesto!”

It’s official. @TheRock is the newest member of the Five-Timers Club. #SNLFinale pic.twitter.com/kDNzfYCa0u

— Saturday Night Live (@nbcsnl) 21 de mayo de 2017