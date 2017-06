El Príncipe Harry visitó a Meghan Markle en secreto

No es ningún secreto que el Príncipe Harry trata a Meghan Markle como una princesa.

Varias fuentes han expresado que el príncipe de 32 años voló a Toronto el 17 de junio para visitar a su novia de 35 años, quien había estado ocupada trabajando en la séptima temporada de la serie Suits. “No habían estado juntos por un tiempo, así que fue emocionante para ambos verse”, dijo una de las fuentes. “Harry había planeado volar esta vez, ya que sentía que era injusto que Meghan siempre sea la vuela, y ella acababa de regresar de Estados Unidos”.

Menos de una semana antes, Meghan se unió a sus co-estrellas, incluyendo a Patrick J. Adams y Gabriel Macht, para una lectura de guión en conmemoración de su episodio 100 en el ATX Television Festival. Regresó a Toronto después, y Harry se le unió luego. Según la fuente, se “relajaron” en casa, “cocinando comidas juntos y comiendo mucho afuera en el jardín. Es la ‘habitación’ favorita de Meghan en la casa. Ella la llama una habitación porque es el patio perfecto”.

Harry y Meghan querían andar bajo el radar, aunque de vez en cuando salían a “un par de lugares favoritos donde la gente no corre inmediatamente por la prensa para decir que están ahí”, dijo la fuente. Uno de esos lugares es el hogar de dos amigos íntimos, a quienes la pareja visitó durante el fin de semana. “Harry y Meghan pasaron tiempo en la casa de unos amigos de Meghan, que ahora son amigos de Harry. A Harry le encanta ser parte de su mundo en Toronto”, dice la fuente. “Es agradable alejarse de Londres de vez en cuando, aunque a ambos les encanta Londres también”.

(La última visita de Harry a Meghan en Toronto fue justo antes de la Pascua.)

De hecho, un segundo informante dijo que Meghan se está preparando para mudarse al Reino Unido para estar más cerca de Harry. La pareja está “en una posición extremadamente sólida y feliz en este momento”, agregó la fuente. “No se apresuran a una velocidad ridícula o toman decisiones precipitadas, pero sí, se aman mucho y ni se imaginan estar sin el otro. Hablan mucho sobre futuro, ya sea que hablen sobre los planes de carrera en el futuro de cada quién o dónde se ven como pareja. Hablan de vivir en Londres, Meghan realmente se ve mudándose, y él realmente quiere eso”.

El viaje de Harry fue breve, ya que viajó a Malawi el 20 de junio. Él está acampando en el Parque Nacional Liwonde, donde está apoyando con los elefantes, y debe regresar a Londres el martes.

(Otro informante niega que Harry voló a Toronto para ver a Meghan después de asistir a la ceremonia de Trooping the Color, insistiendo que “no ha estado en Toronto en un mes” y está “100 por ciento” en África).

La pareja se reunirá más pronto que tarde.

Meghan fue fotografiada saliendo de Toronto el domingo por la noche. “Parecía feliz y complacida de ser recibida por el personal del aeropuerto”, dijo una fuente en el aeropuerto, quien añadió que la actriz no mencionó a su novio por su nombre. “Llevaba una bolsa y estaba acompañada por seguridad privada desde el coche hasta la puerta”. Meghan llegó a Londres el lunes temprano por la mañana y se quedó en el Palacio de Kensington. Y aunque la razón principal de su viaje es pasar tiempo con Harry, una fuente dijo que tiene “otro trabajo” que atender mientras visita el Reino Unido. “Harry y Meghan tienen conversaciones profundas”, dijo una fuente cercana a Meghan. “Harry realmente ha crecido desde sus días salvajes, y esta es la primera relación donde siente que hay un futuro posible”.

Últimamente Harry ha estado pensando bastante en su futuro, y recientemente le dijo a Newsweek que mantener una “vida normal” es primordial. “Mi madre [la Princesa Diana] tomó una parte importante en mostrarme una vida ordinaria, incluso llevándome a mí y a mi hermano [el Príncipe William] a ver a las personas sin hogar. Gracias a Dios no estoy completamente separado de la realidad. La gente se impresionaría con vida ordinaria que William y yo vivimos. Yo hago mis propias compras. Algunas veces, cuando salgo del mostrador de la carne en mi supermercado local, me preocupa que alguien me sorprenda con su teléfono. Pero estoy decidido a tener una vida relativamente normal, y si tengo la suerte de tener hijos, que también puedan tener una vida normal”, dijo Harry. “Incluso si fuera rey, haría mis propias compras”.

El viaje de Harry a Malawi fue planeado “con mucho tiempo de anticipación” y no, como lo dijo un medio de comunicación, arreglado como una forma para que él se esconda después de su entrevista con Newsweek que llegó a las noticias nacionales. “Algunas de esas citas fueron totalmente incomprendidas y sacadas de contexto”, dijo una fuente cercana a Harry . “Por supuesto que no hay nadie que se sienta allí y sueñe con convertirse en rey o reina, y eso es lo que Harry estaba diciendo. El punto es que es un contexto en el que naciste. Cuando ese día venga, tienes que estar con lo mejor de tu capacidad”.

“Es justo decir que hubo una pequeña decepción con la manera en que se interpretó el artículo de Newsweek, pero no fue nada que causara que Harry se metiera en problemas. Cómo los medios británicos manejaron la historia fue la parte más frustrante. Ha sido bastante desafortunado”, añadió la fuente.

Pero Harry, que entró en terapia a los veintitantos años, no es alguien que viva en un lugar de negatividad. “Harry se centró en su trabajo y tiene una serie de proyectos emocionantes en el camino. Todo en lo que está trabajando ahora es complejo y lo lleva directo al final del año”, dijo el informante. “Él pensó que el año pasado fue genial, pero 2017 se está convirtiendo en el mejor de su vida.”

Harry y Meghan están en una “posición sólida, fuerte” por el momento y están “muy enfocados en el futuro”, dijo la fuente. “Ellos hablan de sus futuros planes juntos todo el tiempo. No hay duda de que él no se le va a proponer antes de que el año acabe y que esto no será una sorpresa para Meghan”.