Piden que renuncie Luis Sottil al ITCA

Ante la polémica que ha suscitado un video que apareció el fin de semana en las redes sociales y que hasta ayer por la tarde se encontraba publicado en el facebook de Itca Tamaulipas, algunas voces de la comunidad cultural tamaulipeca han pedido la renuncia del Mtro. Luis Sottil, director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

En el video de alrededor de dos minutos, aparece el titular del ITCA comentando que es la primera vez que Tamaulipas ha sido invitado a exponer en uno de los foros más importantes de la cultura en el mundo, refiriéndose al parque de diversiones de Disney World en Orlando, Florida, con la exposición pictórica denominada “Tamaulipas, el Estado de Arte de México. Una Colección de Aves Exóticas”.

Aquí se presume que esta invitación se debe a que el Estado es uno de los 10 lugares más importantes del mundo en diversidad de aves. Rematando que “ha llegado el día en que el mundo nos vea como lo que somos, fuente de inspiración e interminable belleza”, precisa en el video.

Sin embargo la molestia de la comunidad artística es, que aseguran que las obras que conforman esta muestra de arte de aves exóticas, son autoría del propio Luis Sottil. Por lo que estaría aprovechando su cargo como titular de cultura en el Estado para promover su obra y presumiblemente con recursos gubernamentales usados para viáticos.

Ante estos señalamientos, el maestro Carlos Valdez, reconocido director de teatro en la entidad, indicó que de ser cierto que son las obras del maestro Sottil las que se exhiben en Estados Unidos, está cayendo en un conflicto de interés, ya que su obligación como titular de la política cultural en el Estado, es promover el trabajo de los artistas tamaulipecos y no sus propias creaciones.

“Creo que es una imprudencia de su parte, no se ha dado cuenta de que es una acción que se ve mal”, precisó.

Lamentó que desde que fue nombrado director de cultura en la entidad, no haya recibido a los artistas, que como institución cultural, el ITCA no conteste los oficios que le han enviado. Así como que hasta el momento no haya tenido ninguna reunión con la comunidad artística tamaulipeca, para dar a conocer su plan de trabajo.

“No vive aquí, se necesita de alguien que esté aquí, que conozca a Tamaulipas, sobre todo en estos momentos que se tiene un Estado tan golpeado por la violencia”, destacó.

Crítico también la parte del video en donde el Mtro. Luis Sottil afirma que el Epcot Center es uno de los “grandes foros de la cultura internacional” comparándolo con los más importantes museos en el mundo.

“Me preocupa el nivel cultural, porque en el video dice que es el foro más importante para la cultura. Y no es uno de los museos de Londres, o de París o el Museo de Antropología en México, estamos hablando de Disney”, puntualizó.

“No es la persona que debe estar a cargo del Instituto de Cultura, se necesita de una persona arraigada a la tierra, a Tamaulipas. Debería renunciar, creo que hay alguien más capaz de dirigir el ITCA, un historiador, un antropólogo, un gestor cultural. Alguien que sepa promover la cultura en todos los niveles”, enfatizó.