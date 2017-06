Paul McCartney: 75 años de una leyenda viviente

Este domingo el icónico cantautor británico y exintegrante de The Beatles, cumplirá 75 años y aquí te mostramos algunos datos sobre su riqueza, vida y obra.

SU FORTUNA

Paul tiene una fortuna valuada en 54 millones de dólares, lo que lo ubica en el puesto 32 de la lista de las 100 celebridades más ricas de la revista estadounidense Forbes.

DE THE BEATLES A UNA CARRERA SOLISTA

McCartney saltó a la fama por ser el bajista de The Beatles, donde tocó durante la década de 1960 hasta la disolución de la banda en 1970. Al año siguiente, formó una banda junto con su entonces esposa Linda, quien tuvo 10 años de actividad y, posteriormente, siguió su carrera como solista.

Actualmente, McCartney tiene un total de 62 álbumes, de acuerdo con el sitio especializado en música Billboard.

CANCIONES POPULARES

En 1971, su canción ‘Another Day/ Oh woman oh why’ se ubicó en el puesto número 5 de la lista The Hot 100 de Billboard, donde permaneció durante 12 semanas consecutivas.

Sus éxito ‘No more lonely nights’ (1984) estuvo durante 18 semanas en la posición número seis del conteo.

Canciones como ‘Spies like us’, ‘Take it awat’, ‘Press’, ‘So bad’ y ‘My brave face’ también han estado más de 10 semanas consecutivas en el conteo de Billboard.

RECONOCIMIENTOS

Dentro de los reconocimientos a su trabajo, McCartney ha obtenido 18 premios Grammy (a los que ha estado nominado en 78 ocasiones).

Su primer galardón de este tipo se lo llevó con la canción ‘A hard days night’ durante la séptima entrega Grammy (1964), donde The Beatles también obtuvo un reconocimiento como mejor revelación. Siete años después, en 1971, se llevó su primer Grammy como solista por la canción ‘Uncle Albert/Admiral Halsey’.

Además, el 11 de marzo de 1997 el músico fue investido como caballero por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham.

FECHAS CLAVES

El 6 de julio de 1957, con 15 años de edad, conoció a John Lennon, de 16 años, en el jardín de una iglesia.

El 1 de enero de 1962 The Beatles tuvo su primera audición, en los Estudios Decca de Londres. La banda fue rechazada.

El 17 de junio de 1965 compuso y grabó “Yesterday”, la canción con más versiones de todos los tiempos.

El 9 de noviembre de 1966 surgió la leyenda urbana “Paul is dead” (Paul está muerto). Según los promotores de la versión, ese día falleció Paul en un accidente de tráfico y fue reemplazado por William Campbell, un doble que ganó un concurso de imitadores.

El 10 de abril de 1970 el chico guapo de los ojos tristes anunció oficialmente la separación de la banda.

El 24 de enero de 2015 apareció “FourFiveSeconds”, una canción de Rihana con Kanye West donde participa Paul. El tema está compuesto por nueve personas y es la canción con más escuchas de todas las que aparecen con la etiqueta McCartney en Spotify.