París Jackson se prepara para debutar en el cine junto a grandes estrellas

Parece que 2017 será un buen año para París Jackson. Después de desfilar este lunes por la alfombra roja de la MET GALA junto a algunas de las personalidades más destacadas del mundo de la moda y protagonizar varias portadas de revistas tan prestigiosas como Rolling Stone o Harper’s Bazaar, la hija del fallecido rey del pop está a punto de hacer ahora su debut cinematográfico ni más ni menos que de la mano de la productora Amazon Studios en un proyecto aún sin título y dirigido y producido por el australiano Nash Edgerton.

Según informa Deadline, Paris dará vida a Nelly, una jovencita de 20 años poco convencional, en un thriller con toques de humor que girará en torno a la historia de un hombre de negocios -interpretado por David Oyelowo- que se convierte en criminal y que se mete en problemas con la policía, mercenarios internacionales y narcotraficantes en la frontera de Estados Unidos con México. La película también contará con la participación de actores tan reconocidos como Charlize Theron, Amanda Seyfried y Joel Edgerton. La noticia de los próximos planes de Paris en la industria del cine pueden resultar sorprendentes teniendo en cuenta las declaraciones que ella misma realizaba hace unos meses y en las que aseguraba que, de momento, no estaba interesada en empezar una carrera profesional en el séptimo arte.

“Ahora mismo me estoy dedicando al modelaje. Siempre he querido probar suerte en la interpretación, pero puede que en un par de años… Creo firmemente en el activismo y quiero hacer cosas importantes”, confesaba entonces Paris, quien además de los puntuales trabajos como modelo ya cuenta en su currículum con una pequeña experiencia en la actuación tras aparecer en un episodio de la serie musical de Lee Daniels, Star.