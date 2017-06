Paris Jackson fue confundida con una vagabunda

Un día en la vida de Paris Jackson suele estar acompañado de actividades normales de una chica de su edad, así como de momentos fuera de lo común dado su estatus de celebridad y modelo. Sin embargo, la última experiencia que vivió no estaba en la agenda del día, así que debía compartirlo con sus fans.

Todo comenzó con una cita de trabajo, no sabemos si para una sesión de fotos, un casting o una entrevista, ella no lo aclara. Paris llegó más temprano de lo debido, así que decidió hacer tiempo en el estacionamiento. Para relajarse –porque así es ella– decidió sentarse en una banqueta y quitarse los zapatos. De la nada alguien se acercó para decirle que los vagabundos no estaban permitido en esa área.

¿Por qué alguien le diría eso a otra persona? ¿Por la ropa que usa? ¿Por el peinado? ¿Por la actitud? ¿Por qué?

“Le dije que lo sentía, que estaba esperando a que me peinaran y maquillaran, que si debía esperar en otra parte, además, por qué acabas de asumir que soy una vagabunda”, compartió la ahora aspirante actriz.