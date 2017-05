Nuevo promo de Orange is the New Black con Soraya Montenegro

Soraya Montenegro vuelve a la cárcel de Litchfield. El día acaba de tomar un nuevo giro.

En el nuevo promocional de la quinta temporada de Orange is the New Black aparece Soraya Montenegro, quien termina dando clases de cómo llorar en español y decir dignamente “maldita lisiada” a las reclusas Marisol “Flaca” Gonzales (Jackie Cruz) y Maritza Ramos (Diana Guerrero), dupla de latinas que se declara fans de las telenovelas.