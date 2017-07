North West y Penelope Disick se unieron para celebrar su cumpleaños

¿Qué tan lejos están dispuestas a llegar Kim Kardashian y Kourtney Kardashian para hacer que los cumpleaños de sus hijas sean especiales? ¡Tan lejos como se necesite para que sean felices!

Las estrellas de Keeping Up With the Kardashians le organizaron a sus hijas North West y Penelope Disick una fiesta temática de Moana y Hawái. North cumplió cuatro años a principios de este mes, mientras que Penelope cumplirá cinco en julio.

Por supuesto, las cumpleañeras y sus invitados usaron faldas coloridas y collares florales, tal y como se puede ver en las fotos y videos que compartieron Kim, Kourtney, Larsa Pippen y Daphne Joy en sus cuentas de Instagram y Snapchat. Inclusive hubo actores vestidos como Moana y Maui.

Entre los invitados más jóvenes estuvieron Dream Kardashian, la bebé de Rob Kardashian, así como los hijos de Larsa y Daphne. Jaden Smith, amigo de la familia, también asistió al festejo.

Los invitados saltaron en una casa inflable, disfrutaron en la piscina, comieron costillas, papas a la francesa y macarrones con queso, así como helado de arcoíris. Igualmente, disfrutaron de un pastel de Hansen’s Cakes.

Asimismo, hubo un zoológico de contacto para los niños. ¡En las imágenes se puede ver un pollito esponjoso y un cerdito! Finalmente, los invitados también pudieron acariciar los nuevos cachorros pomeranios de la familia.