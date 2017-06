Murió Michael Nyqvist, actor de ‘John Wick’ y ‘Millennium’

El actor sueco Michael Nyqvist, quien protagonizó la cinta original de “Los hombres que no amaban a las mujeres” e interpretó a villanos en Hollywood en películas como “John Wick”, falleció.

La representante de Nyqvist, Jenny Tversky, dijo el martes que el actor murió tras batallar un año con un cáncer de pulmón. Tenía 56 años.

“Con profunda tristeza puedo confirmar que nuestro amado Michael, uno de los actores más respetados y consumados de Suecia, falleció tranquilamente rodeado de su familia”, dijo Tversky en un comunicado emitido a nombre de la familia.

