Si me dan el Óscar, increíble: Prieto

El cinefotógrafo mexicano, que buscará la estatuilla dorada, asegura que, de no ganar, no sentirá que su trabajo no es digno.

“Si me lo dan increíble y si no no voy a sentir que mi trabajo no es digno”, aseguró, tranquilo, Rodrigo Prieto, nominado al Óscar por Silencio.

El cinefotógrafo mexicano, quien buscará la estatuilla dorada el 26 de febrero, ofreció este martes una conferencia de prensa en un cine de Plaza Carso.

Opinó que el no haberse llevado el galardón del gremio de cinefotografos de Hollywood (que fue a parar a Greg Frasier, de Un Camino a Casa) no le resta puntos en la carrera por el Óscar.

“Los que votan no son los fotógrafos sino todos, a diferencia de las nominaciones al Óscar, en que sólo los fotógrafos nominan su rama.

“No tengo idea de qué pase, qué piensen todos los votantes. También influye la época política que se vive. Muchas veces no tiene que ver con la calidad del trabajo”, dijo el autor de la fotografía de filmes como Los Abrazos Rotos y Argo.

Dirigida por Martin Scorsese y basada en la novela homónima de Shusaku Endo, Silencio narra la aventura de un par de jesuitas portugueses en el Japón del siglo 17, en medio de una cruenta persecución de la fe cristiana.

Acompañado del productor mexicano Gastón Pavlovich, Prieto, aseguró que el largometraje le sirvió para pensar en su propia fe perdida hace años.

“Esta película fue la oportunidad de pensar en qué significa la fe. ¿Es la religión, son los dogmas religiosos o qué es?”, dijo.

Nominado al Óscar en 2006 por Secreto en la Montaña, aseguró que el nuevo filme de Scorsese es adecuado en los tiempos que corren pues habla también sobre segregaciones, multiculturalidad y miedos a lo distinto.

Cuando los periodistas lo cuestionaron directamente sobre temas políticos, staff de la conferencia atajó las preguntas pidiendo que todo se enfocará en Silencio.

Dijo desconocer por qué México genera cinefotógrafos tan reconocidos en todo el orbe.

“Pero podemos hacer imágenes a nivel de cualquier lugar en el mundo, no hay excusa: hay forma de hacer imágenes poderosas”.

Egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, Prieto estuvo de buen humor y bromista dijo que lo que extraña de los rodajes en México son las quesadillas que se colocaban en los caterings.

Comentó que en los premios del gremio de cinefotógrafos de Hollywood se encontró con Emmanuel “Chivo” Lubezki y el ganador de los tres ultimas Oscar de la categoría le hizo una recomendación.

“Si ganas, haz tu discurso corto”, rememoró Prieto que le dijo su colega y amigo.

El fotógrafo chilango estará en la capital unos días por compromisos personales y profesionales, que incluyen, en el último rubro, la premier de Silencio el jueves por la noche.

El largometraje se estrenará en México el 24 de febrero, dos días antes del Oscar, en 400 pantallas a nivel nacional.