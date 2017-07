McCartney llega a un acuerdo por los derechos de The Beatles

El músico Paul McCartney alcanzó un acuerdo confidencial en su demanda contra Sony/ATV Music Publishing LLC en la que reclama los derechos de las canciones de The Beatles.

El acuerdo conocido el pasado jueves gracias a documentos presentados en una corte de Manhattan pone fin al intento preventivo de McCartney, de 75 años, para asegurar que los derechos, otrora propiedad de Michael Jackson, pasan a su propiedad a partir de octubre de 2018.

El juez Edgardo Ramos firmó una orden rechazando el caso, pero accedió a revisitarlo si surge una disputa. La solicitud de rechazo fue presentada por Michael Jacobs, abogado de McCartney, en nombre del cantante y de Sony/ATV.

No quedó claro cómo afectará el acuerdo a los reclamos de McCartney. No se pudo localizar de inmediato a los representantes del exintegrante del Cuarteto de Liverpool para comentar la situación.

McCartney presentó una demanda el 18 de enero en busca de una declaración que constate que puede reclamar más de 260 derechos de autor, incluidas canciones compuestas por él y John Lennon como I want to hold your hand, Yesterday y Hey Jude. También hay temas como Maybe I’m amazed, de su carrera solista.

McCartney fue superado por Jackson en la subasta realizada en 1985 por los derechos de las canciones de The Beatles, que pasaron luego a Sony/ATV, una compañía conjunta con Sony Corp. La propiedad de la fallecida estrella del pop vendió su parte a Sony por 750 millones de dólares el año pasado.

McCartney litigó durante un mes y medio después de que un tribunal británico afirmó que el grupo de pop Duran Duran no podía reclamar los derechos de sus canciones, en este caso contra la unidad de Gloucester Place Music de Sony/ATV.

Cambios introducidos en 1976 a la ley de derechos de autor en Estados Unidos permitieron a artistas como McCartney reclamar los derechos de las canciones una vez transcurrido un periodo de tiempo.

En su demanda, McCartney dijo que quiere ejercer sus derechos sobre las composiciones de The Beatles a partir del 5 de octubre de 2018, empezando por Love me do.