Mauricio Ochamnn cuenta que Derbez lo “eliminó” de ‘How to Be a Latin Lover’

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se encuentran en plena promoción de su última película en la que participan juntos, Hazlo como hombre, y durante una entrevista que les hizo el youtuber conocido como “El Escorpión Dorado” y después de varias bromas entre los tres, se enseriaron para hablar de la homosexualidad, tema central de la cinta.

En otra parte de la entrevista, el conductor continúa bromeando y hace el comentario de que los Derbez aparecen en una película cada año, y esto llevó a Aislinn a afirmar que ella era la única que no formaba parte del elenco de la reciente y exitosa cinta de su se papá, How To Be a Latin Lover.



“A mí no me invitaron”, dijo Aislinn. Posteriormente Mauricio comentó bromeando: “Así es la familia. O luego también te sacan, así pasa. Ya ves cómo es de repente… Me metió en How to Be a Latin Lover y después me sacó en la edición. Así es la familia”, dijo el actor mientras su esposa reía.

Más al final de su plática, Aislinn se atrevió a apostar con el youtuber que si ella aparecía en otra película en el periodo de un año, posaría en ropa interior embarazada, dejando entrever que la llegada de un nuevo bebé a la familia Derbez podría ocurrir pronto.