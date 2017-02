Maluma revela a que famosas les ha “declarado su amor”

Maluma sigue siendo feliz disfrutando de su soltería, y confiesa que sus amores platónicos le son muy placenteros, y reveló de qué famosas está enamorado.

El colombiano dijo: “le he declarado mi amor a Thalía y a Kendall Jenner, con las que me quedaría de por vida con los ojos cerrados”.

Muchas son las mujeres que quisieran ser el amor de este exitoso artista, pero hasta ahora Maluma se rehúsa a tener un compromiso serio y ni siquiera incluye en su lista a muchas de sus conquistas, como el caso de la conductora cubana Grette Durán, quien asegura haber tenido una relación con él.

Otras famosas como Belinda dice haberlo borrado de su lista de admiradores, a lo que él dijo: “Hay muchas que me odian, pero lo hacen para llamar mi atención por eso no hago caso de ese tipo de situaciones, prefiero pensar que muchas me aman y con eso me quedo tranquilo”.