Lucy Hale revela por qué decidió alejarse del alcohol

Lucy Hale cerró uno de los capítulos más grandes de su vida cuando Pretty Little Liars terminó, pero también le abrió un nuevo capítulo: poder ser ella misma.

La bella morena habló en una entrevista con Byrdie y admitió que solo recientemente supo quién era ella misma, y parte de eso vino por cambiar todo por lo que se le ha conocido en la última década.

“Tengo casi 28, pero… creo apenas descubrí quién era hace un año”, le dijo a la publicación, y recordó la razón por la que decidió cortarse el pelo en un corto bob. “Parece tonto porque es solo cabello, pero en un momento pensé, ‘¿Por qué no me hago cargo del hecho de que soy diferente?’. Esa fue la manera de finalmente decir, ‘No me importa un ca**jo'”.

Pero la transformación fue más allá de un nuevo peinado.

Hale ha tomado el control de su vida, cambiando desde adentro hacia fuera. Una de las maneras de hacerlo fue dejar el alcohol.

“Siempre intento rodearme de mejores personas y ser mi mejor versión posible”, explicó. “Sé que suena fastidioso escuchar a la gente decir eso, pero ¿por qué no?”.

Después de años viviendo en el mundo de las fiestas de Hollywood, simplemente ahora no tiene ningún interés en ese estilo de vida. “Intenté verdaderamente ser una mariposa social. Por ser parte de un show popular… todo el mundo te dice que sí, te sales con la tuya, y cometes errores”.

A pesar de que admite que Los Ángeles es “difícil”, tanto como “otro país”, se ha sumergido en sus aspectos culturales más positivos como SoulCycle, donde encontró una “iglesia” en el grupo de ciclismo.

“Regreso a casa mi papá me dice, ‘Ustedes los hippies de Los Ángeles, con sus cristales y su SoulCycle'”, dijo entre risas. “Siempre me burlaba de esa gente, pero ahora creo que es mágico”.

Después del final de PLL, ahora se dedica a su bienestar, aunque sabe que no durará para siempre.