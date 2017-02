Ellos son los ganadores del Grammy 2017

Este domingo se lleva a cabo la 59 edición de los Grammy Awards, premios que reconocen a lo mejor de la música; éstos se entregarán en el Staples Center.

James Corden es el maestro de ceremonias.

En esta ocasión, Beyoncé encabeza la lista de nominacione, pero ¿cuántas estatuillas se llevará a casa?

A continuación la lista de ganadores:

Mejor Álbum de Pop Vocal: Adele

Mejor Interpretación Pop Vocalista: Hello – Adele

Mejor Canción Rap: Nineteen85 -Drake

Mejor Interpretación de Metal: Megadeth – Dystopia

Mejor Álbum de Rock: Tell Me I’m Pretty – Cage the Elephant

Mejor Canción Escrita para una película: Can’t Stop the Feeling

Mejor Grabación Dance: Don’t Let Me Down – The Chainsmokers ft. Maya

Mejor Composición Instrumental Banda Sonora: Star Wars: The Force Awakens

Mejor Álbum Teatro Musical: The Color Purple (2005 Broadway)

Mejor Álbum de Música Alternativa: Blackstar – David Bowie

Mejor Video Musical: Formation Explicit – Beyoncé

Mejor Álbum Hablado: In Such Good Company: Eleven Years of Laughter, Mayhem, and Fun in the Sandbox

Mejor Canción R&B: Maxwell – Lake By The Ocean

Mejor Colaboración de Rap: Hotline Bling

Mejor Álbum de R&B: Lalah Hathaway Live – Lalah Hathaway

Mejor Interpretación de Rap: No Problem – Lil Wayne

Mejor Álbum de Reggae: Ziggy Marley

Mejor Interpretación de R&B: Cranes in the Sky -Solange Knowless

Mejor Álbum de Música Country: A Sailor’s Guide to Earth

Mejor Producción del año: Greg Kurstin

Mejor Actuación de Rock: Blackstar -David Bowie

Mejor Álbum de Dance / Electrónica: Skin

Mejor Álbum de Bluegrass: Coming Home

Mejor Álbum World Music: Sing Me Home – Yo-yo Ma

Mejor Álbum Pop Instrumental: Culcha Vulcha – Snarky Puppy

Mejor Canción Country: Humble and Kind – Lori McKenna

Mejor Intrepretación R&B tradicional: Angel – Radio Hit

Mejor Arreglo Instrumental: You and I / One Direction

Mejor Álbum Américano: This Is Where I Live

Mejor Álbum Pop Vocal: Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin – Willie Nelson

Mejor Diseño de Embalaje: Blackstar

Mejor Solista Vocal Clásico: Dorothea Röschmann – Schumann: Liederkreis; Frauenliebe und Leben; Berg: Sieben frühe Lieder

Mejor Solista Vocal Clásico: Ian Bostridge, Antonio Pappano – Shakespeare Songs

Mejor Álbum Jazz Instrumental: Country for Old Men

Mejor Video Musical de Formato Largo: The Beatles: Eight Days a Week

Mejor Interpretación de Música Country: Jolene

Mejor Álbum de Folk – Sarah Jarosz – Undercurrent

Mejor Compilación para un medio visual – Miles Ahead

Mejor Álbum Pop Latino: Un besito más- Jesse & Joy

Mejor Grabación Remezclada: Tearing Me Up

Persona del Año: Tom Pettt

Mejor Arreglo del Álbum: Blackstar

Mejor Álbum de Gospel: Losing My Religion

Mejor Presentación en Caja: Edith Piaf 1915-2015 Box Set

Mejor Álbum de New Age: White Sun II

Mejor Grabación de Opera: John Corigliano: The Ghosts of Versailles (Live)

Mejor Álbum Latino Tropical: Dónde Están

Mejor Álbum Jazz Vocal: Take Me to the Alley

Mejor Composición Instrumental: Spoken at Midnight [Jawaharlal Nehru]

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: The Last Days of Oakland