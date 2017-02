‘Logan’: Un nuevo vídeo muestra el proceso de creación de X-23

Logan, la tercera entrega en solitario de Lobezno, llega a las salas de cine el 3 de marzo y, con motivo del inminente estreno, 20th Century Fox ha publicado un nuevo vídeo promocional de la cinta protagonizada por Hugh Jackman.

En el adelanto, la protagonista es Laura (Dafne Keen) -o también conocida como X-23, la clon femenino de Lobezno- y los fans del mutante de los X-Men pueden ver su proceso de creación. Ella ha pasado por un algo similar al de Logan y, entre los experimentos que llevaron a cabo con ella, se encuentran el de recubrir sus huesos con adamantium y ser tratada como un arma y no como una persona.

Será precisamente ella la que cambie la vida de un cansado Lobezno en Logan. La película, dirigida por James Mangold, quien ya se puso detrás de las cámaras en Lobezno inmortal, cuenta la historia del mutante de los X-Men en un mundo en el que ya no queda gente con habilidades como las suyas. Para alejarse de su propia leyenda, el protagonista busca pasar desapercibido. No obstante, la llegada de Laura le obligará a salir de su guarida junto al anciano profesor Charles Xavier (Patrick Stewart). Sobre estas líneas, no te pierdas el tráiler.