Lo mas reciente como solistas de los ex One Direction

Ahora con el mas reciente anuncio de Harry Styles de su nuevo videoclip como solista “The sing of the times”, se preguntarán ¿donde han estado los demás ex One Direction?

Pero primero vamos a recordar un poco de ellos, hace ya un año aproximadamente la boy band anunció sus separación (receso) con la canción de “History”, en el videoclip que se ve la evolución de la banda, desde su participación en el programa The X Factor, también podemos ver algunas imágenes de Zayn Malik quien se alejo en el 2015.

Los chicos siguen dando de que hablar, ya que cada uno de forma independiente ha tenido contribuciones con otros artistas o han sacado sus propios sencillos.

Les dejamos lo mas reciente de cada uno de los ex One Direction:

Harry Styles debuta en mayo de este 2017, así como otros de sus compañeros como solistas y es con su nuevo videoclip “The sing of the times”, también cuenta con otras canciones de su álbum como “Carolina”, Sweet Creature” entre otras.

Nial Horan, es de los primero en hacer publica la canción de “This Town”, el 29 de Septiembre del 2016, teniendo otras canciones como “Slow Hands” que puedes ver en su cuenta oficial de Youtube.

Louis Tomlinson: Fue en el programa The X Factor donde el ex One Direction hizo oficial su sencillo “Just Hold On” con la contribución de Steve Aoki con quien también cuenta con la canción de “After you”, ambas publicadas a principios del 2017.

Y por último sin menos preciar es Liam Payne en el 2016, anunció que había firmado un contrato discográfico con Capitol Records para comenzar a grabar música como solista