Llegan las “Hijas de su madre” a Cd Victoria

Luego de recorrer México y Estados Unidos con una intensa segunda temporada de la obra “Hijas de su madre”, llegaron a Ciudad Victoria el nuevo elenco de esta puesta en escena que promete hacer reír a carcajadas al público victorense.

Cerca de las dos de la tarde hicieron su arribo a un conocido hotel de la capital para platicar brevemente sobre las dos funciones que ofrecerán la noche de este viernes, Consuelo Duval , Aylín Mujica, Lourdes Munguía, Aída Pierce, Laura Flores y Gina Varela hablaron de esta producción que se encuentra bajo la dirección de Gabriel Varela.

“Es una obra para reír, espero con todo mi corazón que el público vaya al teatro a divertirse, a echar desmadre y a pasarla bien” comentó Consuelo Duval quien además habló sobre el momento turbio que vivió hace algunos meses cuando estuvo en una profunda depresión que le costaba hacer lo que más disfruta, hacer comedia.

“Antes no tenía ni ganas de que rieran, no entendía porque se reían me daba coraje porque estaba enojada con el mundo porque me habían quitado a mi padre, el cáncer le volvió a mi hermana, pero todo pasa”, reveló.

Consuelo asegura que se siente renovada tras superar esa etapa en la cual se quedó incluso sin trabajo y sin amigos.

“Estoy plena, dios te da la oportunidad de volver a nacer muchas veces y efectivamente fue un momento que me quitó toda la basura que tenía en la cabeza y que me dio permiso de descubrir que a este mundo se viene a ser feliz”. Afirmó.

Por su parte Aylín Mujica, reveló que se siente honrada de trabajar en esta obra con un elenco de primera y aseguró que no hay guerra de egos entre sus compañeras.

“Nombre para nada, nos llevamos increíble, nos respetamos, cada una está consciente de su trayectoria “ dijo.

La obra se presenta en Cd Victoria con dos funciones 7 y 9:30 de la noche, es una comedia que se centra en “Candela” una mujer adinerada que de pronto se enfrenta a tres amantes de su esposo.