Lego Batman le gana a las 50 Sombras Más Oscuras

El público tuvo una cartelera variada este fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, donde tres películas de carácter distinto, una familiar, otra erótica y una de violencia, captaron los mayores ingresos. La cinta The Lego Batman Movie dominó las taquillas con una recaudación de 55,6 millones de dólares, seguida de Fifty Shades Darker, que obtuvo 46,8 millones, según proyecciones de los estudios difundidas el domingo.

La nueva entrega de la cinta Lego Movie de 2014 se benefició de las buenas críticas y una falta de competición en la división familiar, lo que hace previsible que mantenga el ritmo de ingresos en este fin de semana largo en Estados Unidos en que los niños no asistirán a clases.

Un sorprendente 48% del público al inicio del fin de semana tenía menos de 25 años. También es un preludio positivo para la próxima entrega de Lego de Warner Bros., The Lego Ninjago Movie, prevista para septiembre.

El público en Estados Unidos mostró menos interés para ponerse al día en torno a los personajes de Christian Grey y Ana Steele por segunda ocasión.

La taquilla de la secuela no se compara con la de 85,2 millones de dólares del estreno de Fifty Shades Of Grey en 2015.

1.- The Lego Batman Movie, 55,6 millones de dólares

2.- Fifty Shades Darker, 46,8 mdd.

3.- John Wick: Chapter 2, 30 mdd.

4.- Split, 9,3 mdd.

5.- Hidden Figures, 8 mdd.i

6.- A Dog’s Purpose, 7,4 mdd.

7.- Rings, 5,8 mdd.

8.- La La Land, 5 mdd.

9.- Lion, 4,1 mdd.

10. The Space Between Us, 1,8 mdd.