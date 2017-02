Le compone El Tri tema a Trump

Álex Lora regresó a Monterrey para presentarse con El Tri como el grupo estelar del primer día del festival “Qué Rock”.

La agrupación fue clara y directa sobre su postura en contra del Presidente Donald Trump, a quien por cierto ya hasta canción le compusieron.

“Que ch… a su madre, pero con mucho cariño eso sí, (risas)… es una canción que le cuestiona ¿Por qué no se muere?, dice: ‘Prometiste muchas cosas que no vas a cumplir, ¿Por qué mejor no te mueres? Y haces al mundo feliz, si te mueres todo el mundo te lo va a agradecer pi… Donald Trump ¿Por qué no te mueres?'”, dijo Lora.

Su disco 50



El legendario grupo de rock mexicano narró además que se encuentra preparando su disco número 50 en el cual contará con este tema, de actualidad, así como otros como el “Gasolinazo”.

A su vez rendirán homenaje a la música mexicana, pues por primera vez sonará al ritmo del rock.

“Tenemos un popurrí de canciones como: ‘La Canción Mixteca’, ‘Cielito Lindo’, ‘México Lindo y Querido’ y ‘No Vale Nada la Vida’, este popurrí va a venir en ese disco, es rock and roll ranchero eso sí”, señaló Lora.

Su presentación

Por la noche El Tri se reencontró con sus fanáticos, quienes acudieron a la explanada del Auditorio Río 70, en donde en punto de las 22:53 horas comenzaron con su presentación.

Álex Lora salió vestido completamente de negro y con su inseparable guitarra, entonando los acordes del tema “Oye Cantinero”, poniendo eufóricos a los fans que se encontraban en el lugar.

Inmediatamente después siguió con su repertorio, “¿Por qué no te Mueres Trump?”, no sin antes aprovechar para hacer un discurso muy a su estilo

“Donald Trump no nos quiere, dice que somos viciosos, que somos drogadictos, marihuanos, violadores, rateros. Para mí que ching… a su m… Es más, vamos a enviarle un saludo, pero que se escuche hasta la Casa Blanca. Eh eh eh eh pu… Dijo el artista en el escenario y comenzó a cantar el tema.

La agrupación permaneció por aproximadamente una hora y media en el escenario, donde estrenaron temas como “El Gasolinazo”, además de entonar aquellos que los llevaron al gusto del público como “Las Piedras rodantes”, “ADO” y ”Cuando tu no estás, entre otros”.

El público del Tri se mostró eufórico y durante toda la presentación se mantuvo aplaudiendo, haciendo el clásico slam, aventando cerveza y hasta hubo aquellos quienes quemaron sus playeras.