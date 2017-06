Las Fifth Harmony revelan por qué no cambiaron de nombre a pesar de la salida de Camila Cabello

Cuando Camila Cabello abandonó las filas de Fifth Harmony en diciembre de 2016, las redes sociales se llenaron de drama y rumores, pero también de algunas recomendaciones.

En vista de que el nombre de la agrupación de chicas hace referencia a cinco integrantes, y con la partida de Cabello ahora son solo cuatro, muchos seguidores les recomendaron cambiar su nombre a uno que hiciera justicia a las matemáticas. Así fue como algunos pensaron que sería buena idea que pasarán de ser Fith Harmony a Fourth Harmony.

Las cantantes y su equipo hicieron caso omiso a esta idea y siguieron adelante como siempre las conocimos, y ahora explicaron por qué.

En una reciente entrevista con MTV News, Lauren Jauregui se pronunció al respecto, diciendo, “Obviamente fue un pensamiento, porque era algo predominante que hay cuatro de nosotras, no cinco. A pesar de ello, todas permanecimos muy unidas en el hecho de que no queríamos cambiar nuestro nombre… Lo sentimos dentro de nosotras, no, Fifth Harmony es el nombre con el cual crecimos y por el que trabajamos, y es nuestra marca, es lo que somos, son todos nuestros momentos, es en lo que invertimos por cinco años”.

Dinah Jane también intervino señalando, “Los fans nos nombraron Fifth Harmony y ahora ellos son el quinto miembro”.

¿De verdad fue por puro corazón? ¿O no quisieron arruinar sus tácticas de mercadeo?