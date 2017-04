Las 8 revelaciones de las memorias de Caitlyn Jenner

Después de décadas de esconderse a sí misma, Caitlyn Jenner se dedicó a documentar por escrito la progresión de su vida desde un joven chico disléxico de Mount Kisco, Nueva York, a medallista olímpico, a padre de una estrella de reality show, a una mujer transgénero. En el proceso de progresión, Jenner se ha encontrado con una gran matriz de personas famosas, incluyendo a O.J. Simpson y , por supuesto, las Kardashian.

Pareciera que Jenner no se guardó nada en las 320 páginas de sus memorias, acertadamente tituladas Los Secretos de mi vida. Aquí están sus secretos más impactantes:

1. Caitlyn llevó a su primera esposa, Chrystie Crownover, a un McDonald’s para su cena de bodas.

Después de su pequeña ceremonia, reservaron una suite en el Holiday Inn y, a las 10:00 PM, aún no habían cenado. Es servicio al cuarto estaba cerrado y debían esperar por todos los pedidos a domicilio. “Fuimos a McDonald’s para una noche íntima de bodas”, describió.

2. Ella abrió una cuenta bancaria bajo un nombre secreto para poder comprar ropa de mujer y pelucas.

Wendy Roth, coordinadora de producción de Good Morning America, ha sido una vieja amiga de Jenner y con frecuencia iban a comprar juntas para ayudar a ocultar las compras femeninas de Caitlyn. En 2013, ella se abrió una cuenta de débito con el nombre de Roth y puso dinero ahí para poder comprar ropa online sin que el nombre Jenner estuviera ligado a la facturación.

3. Prohibió el nombre de O.J. Simpson en la casa.

Jenner explicó que ella y Kris creían que Simpson era culpable, pero Kim Kardashian y Kourtney Kardashian eran “firmes en la convicción que él no lo había hecho debido a que su padre estaba involucrado”. Así que, cuando el juicio terminó y Simpson fue encontrado inocente, Jenner le dijo a las chicas, “El nombre de O.J. Simpson no será mencionado en esta casa de nuevo”.

4. Las Vegas era el escape de Caitlyn.

“Como Bruce, siempre me gustó ir a Las Vegas, no por las apuestas o el brillo, sino porque era el mejor lugar de todos para disfrazarme, la única locación donde podías hacer cualquier cosa que quisieras y nadie lo notaría”, explicó. Ella describió entrar a un estacionamiento para cambiarse a ropa de mujer y ponerse pelucas para manejar hasta Las Vegas y luego se cambiaba justo antes de registrarse en el hotel. La primera vez que salió en público vestida como una mujer fue cuando fue a un Starbucks de Las Vegas y ordenó una bebida. “Dios, eso se sintió bien”, recordó.

5. Contempló el suicidio después de recibir una llamada de TMZ.

Antes de su entrevista con Diane Sawyer, Jenner recibió una llamada de Harvey Levin de TMZ, quien le dijo que ellos sabían sobre su afeitado traqueal y que eso sugería el comienzo de su transición. En medio del miedo por lo que pudiera suceder si ellos publicaban la historia, Jenner dijo que solo pensaba en el arma que ella tenía. “Tienes un arma en la casa. ¿Por qué no usarla? Solo acaba con esto?, recuerda. Al final, decidió que sería “una manera terrible de terminar mi historia”. “¿Por qué darle la satisfacción a Harvey y a los tabloides?”, pensó.

6. A sus hijos no les gustó su portada en Vanity Fair.

“Sé que a Burt [Jenner] y Brandon [Jenner] y Brody [Jenner] no les gustó la portada de Vanity Fair, no porque pensaron que era demasiado arriesgada, sino porque no sabían como debía sentirse un hijo viendo a su padre en un bustier color crema”.

7. La primera vez que escuchó el nombre de Kris, ella se encontraba pescando salmón.

En 1990, Jenner estaba filmando un segmento para un show de televisión con el jugador de beisbol Steve Garvey y su esposa Candace. Durante la filmación, Candace sugirió que Jenner saliera con Kris, quien estaba en medio del proceso de su divorcio de Robert en aquel momento. Caitlyn inmediatamente se interesó en el hecho de que ambos tenían cuatro hijos y habían estado casados antes. Siete meses después estaban casados.

“Sin importa las diferencias que se desarrollaron luego entre Kris y yo… ella me salvó en este punto de mi vida, al igual que los deportes me salvaron cuando era un niño joven”, escribió.

8. Ella asegura que le habló a Kris sobre sus problemas de género.

“Le digo a Kris sobre mis problemas de género antes de hacerle el amor”, escribió Jenner. “Este siempre será un tema de discusión entre Kris y yo, así como qué tanto podía intuir ella de mis problemas de género. Ella insiste que fue tomada por sorpresa por la transición final hacia Caitlyn… Yo le dije que me vestía como mujer, y ella sabía que yo lo hacía, porque lo hice varias veces frente a ella antes de casarnos”.

Por su parte, Kris y Kim pusieron en duda las declaraciones de Caitlyn. Durante un reciente episodio de Keeping Up With The Kardashians, Kris le dijo a Kim y a Khloé Kardashian que “todo lo que dijo es inventado”.

“¿Por qué todo tiene que ser que Kris es una perra y una idiota?”, dijo Kris en ese episodio. “Durante todo el libro, Kris sabía. Kris sabía incluso antes de que le hiciera el amor. Y yo quedo como, ‘¿Qué?'”

“Nunca he estado tan molesta y decepcionada de alguien en toda mi vida. Me cansé”, concluyó.

No se guardó nada