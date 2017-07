Lady Gaga sorprendió a unos afortunados estudiantes y se convirtió en su maestra por un día

Recientemente Lady Gaga cambió la vida de un grupo de chicos cuando se convirtió en su maestra suplente por un día. En un nuevo comercial en apoyo a la educación pública, la estrella asistió a la escuela Walter Reed Middle School en Hollywood para hablarles a los chicos sobre su futuro.

El comercial forma parte de una alianza de la cantante con Staples para recaudar dinero para las escuelas de Estados Unidos. La tienda se comprometió a donar 2 millones de dólares a la fundación Born This Way y DonorsChoose.org, que ayuda a los educadores a costear los implementos que necesitan para sus clases. Además, como patrocinadores de la gira Joanne de Gaga, Staples también le dará a un ganador una beca de 50 mil dólares y un viaje gratis para ver un concierto de la intérprete de Born This Way en Las Vegas.

“Quiero que los chicos se amen a sí mismos sin ningún miedo”, dijo la cantante de en el comercial, que según Adweek no estuvo regido por ningún tipo de guion. Es decir, la interacción de Gaga con los chicos, fue totalmente natural.

“Quiero que dibujen su futuro y cómo se ve”, les dijo. Inmediatamente los niños se pusieron a trabajar y, por turnos, contaron qué querían ser de grandes.

Mientras ayuda a los más jóvenes, Gaga también se prepara para retomar los escenarios con su gira de bares Bud Light Dive Bar Tour, que comenzó el otoño, para promover su disco Joanne.

La próxima parada de la gira será el 13 de julio en Las Vegas, y tendrá otras dos presentaciones, el 26 de julio en Los Ángeles y el 30 de agosto en Nueva Orleans. Mother Monster le reveló recientemente a E! News que estas últimas dos fechas tendrán invitados especiales muy diferentes a ella, pero que prometen sorprender a todos.

Ahora mira cómo Lady Gaga se destaca como la maestra suplente más querida y genial de la historia: