¡La verdadera razón por la que nunca veremos Minions femeninos!

Con el estreno de Mi Villano Favorito 3 muchos han vuelto a poner sobre la mesa una interrogante que ha perseguido a los Minions desde 2010: ¿Por qué no hay minions femeninos en las películas? ¿Por qué estos tiernos y torpes seres amarillos suelen vestirse mujeres, no hay… “minians”?

La razón es muy sencilla: “Al ver lo tontos y estúpidos que suelen ser, no podría imaginar a los Minions como niñas”, confesó hace algunos años Pierre Coffin, su creador, hace algunos años en entrevista para The Wrap, dando a entender que una mujer no actúa así.

Pero entonces, ¿cuál es el género de estos extraños seres, esclavos de la maldad?

En palabras de Coffin, el origen de estos pequeñines tiene una explicación aún más sencilla: porque sí.

“Kevin proviene de la palabra griega Kevinos, que significa líder. Stuart del latín Stuartalumni que quiere decir ‘el que suministra’. Y Bob es el diminutivo de Robert…”, así que tomando en cuenta que él es francés, Minions podría provenir de la palabra mignon, utilizada principalmente para describir a algo como bonito, precioso, tierno, literal como los Minions… ¿Hace sentido?