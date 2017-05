La sospechosa cicatriz que Kylie Jenner dejó ver en sesión de fotos

Hace un tiempo, Kylie Jenner admitió que en efecto, se había rellenado los labios. Y aunque ese no fue el único cambio físico que tuvo, la joven de 19 años daba a conocer a través de sus redes sociales que cualquier cambio en su cuerpo era completamente natural.

Sin embargo, todo parece indicar que no ha sido así, pues en su más reciente sesión de fotos paraFlaunt Magazine, hubo un detalle que tanto a ella, como a los fotógrafos y diseñadores, les pasó de largo.

Si miras atentamente en la foto donde Kylie aparece de perfil usando un top blanco y pants con la leyenda “Juice” en la parte del derriére, se ve claramente una cicatriz en la división de su boob izquierda.

Según han dejado ver varios medios internacionales, entre ellos la revista Elle US, esto podría indicar que en efecto, la menor del clan Kardashian tuvo una cirugía plástica, un aumento de boobs o algo por el estilo. Y hablando de plástico, ella misma catalogó este shooting y su concepto como “Barbie”, incluso citó la famosa canción de 1997 “Barbie World”.

En 2015, la también empresaria aseguró que no está “en contra” de las cirugías plásticas, pero que ella únicamente se rellenó los labios. Con todo y ello contunuaron los rumores de que se había aumentado el busto, a lo que ella respondió a través de un escrito en su sitio web: “La verdad es que he crecido. He aumentado 7 kilos y medio y mi cuerpo ha cambiado. Definitivamente lo he llenado”.

Sea como fuere, el hecho es que la mancha o cicatriz está ahí, y que varios lo están notando.