La familia de Rob Kardashian está “muy decepcionada” tras su ataque a Blac Chyna

No hace falta mencionar que la familia de Rob Kardashian no está nada feliz con su ataque en Instagram y Twitter.

Este miércoles, Rob lanzó un ataque online en contra de su ex Blac Chyna. El publicó un video mostrándola besando a otro hombre en la cama, diciendo que ella recientemente se lo había enviado a él, y la acusó de engañarlo. Él también compartió fotos de ella desnuda y lo que parecía ser un intercambio de mensajes de texto explícitos. Él la llamó una “persona loca” e “irrespetuosa” y se quejó por gastar miles de dólares en ella, incluyendo 100 mil dólares en una cirugía plástica.

Él también la amenazó diciendo que jamás vería de nuevo a su hija de 7 meses, Dream Kardashian “a no ser que dejara el alcohol y las drogas y la cocaína”. Ella respondió en Snapchat diciendo que él la había “golpeado”. Luego el Snap fue eliminado.

“Toda la familia está muy decepcionada por las acciones de ayer de Rob”, le dijo una fuente exclusiva este jueves. “Todas las hermanas están tratando de no reaccionar públicamente, y están tratando de dejarlo debajo de la alfombra”.

La fuente agregó que Kris Jenner, la madre de Rob, es quien está más molesta.

“Ella está muy angustiada”, dijo la fuente. “Kourtney Kardashian está en su propio mundo de vacaciones, y Khloé Kardashian está en su propio mundo con [su novio] Tristan Thompson. Aunque la familia nunca ha sido fan de Chyna, ellos quieren lo mejor para Dream. La familia está tratando de enfocarse en las cosas positivas que están sucediendo en sus vidas y esperan que Rob se calme y dejé de sacar los trapos sucios. La familia está molesta y piensa que las acciones de Rob fueron inapropiadas”.

Otra fuente le dijo que la familia Kardashian-Jenner “es leal a Rob y siempre lo apoyarán” pero sienten que él “definitivamente fue demasiado lejos”.

“Ellos están preocupados por Dream y el impacto potencial que este tipo de comportamiento pueda tener sobre ella”, agregó la fuente. “Tener dos padres que están en guerra el uno con el otro no es una situación saludable. Rob tiene una tendencia a actuar impulsivamente y no pensar en lo que hace o a quien podría afectar. Él se pone histérico y la única forma en la que puede lidiar con eso es atacando a Chyna y tratando de humillarla. Se siente bien en el momento, pero después se siente mal y desearía no haber hecho o dicho las cosas que hizo. Los Kardashian están muy preocupados por Dream y por Rob”.

“Este tipo de ataques públicos no son aceptables y Rob lo sabe, él simplemente no puede controlar sus impulsos”, dijo la fuente. “Ellos están decepcionados de él y están tratando de enseñarle que necesita poner a Dream primero”.

Este jueves por la mañana, Walter Mosley, abogado de Blac Chyna “Estamos tomando este ataque contra Chyna muy seriamente y explorando todas las acciones legales disponibles para mi cliente en este momento”.