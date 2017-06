¿La ex novia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez le declaró la guerra a Shannon de Lima?

A pocos días de que Shannon de Lima y Saúl ‘El Canelo’ Álvarez confirmaran su noviazgo, el pasado amoroso del boxeador mexicano comienza a dar de qué hablar.

Fernanda Gómez, ex de Canelo, publicó en su cuenta de Twitter (el cual cabe mencionar que pasó a ser privado… ¿Por qué será?) un mensaje que bien podría ser una indirecta hacia Shannon.

“Si la raza quieres mejorar con una tapatía debes andar”, escribió Gómez.

Fernanda es originara de Jalisco, estado mexicano que suele hacerse llamar como el semillero de las mujeres más bellas de México: las tapatías.

Este tweet se publicó el pasado 18 de junio, poco después de que los rumores sobre la relación de Shannon y el Canelo comenzaran. Tres días después, el 21 de junio, lanzó otra publicación en la que pedía que la dejaran en paz porque no hablaría sobre su noviazgo pasado.

“Buen día. A las personas que me han buscado para dar entrevista de lo que fue mi ex relación, les comento que siempre he sido una persona reservada y ahora con mayor razón no me gusta prestarme para los escándalos, ya que no vivo de eso. Y si quiero ser reconocida, lo quiero ser por ser una mujer con valores y principios”, señaló.

¿Se habrá dado cuenta de que cometió error con su primer tweet?