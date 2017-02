La actriz Halle Berry cree que no nació para amar

El día más romántico del año se difundió el sentimiento de culpabilidad que tiene la actriz Halle Berry con respecto a sus tres divorcios.

La ganadora del Oscar acudió el pasado sábado a una gala en la Torre USC en Los Ángeles, California, como oradora y se abrió sobre sus frustrantes experiencias en el amor.

He aprendido a lidiar con tres matrimonios fracasados, lo que no ha sido fácil, especialmente cuando hay niños involucrados… A menudo me he sentido culpable y responsable. He sufrido mucho dolor y angustia”, confesó la estrella de 50 años a Entertainment Tonight.