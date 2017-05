Kourtney Kardashian, a sus 38 lo suyo es el desnudo (Video)

A sus 38 años, Kourtney Kardashian está literalmente desatada y a golpe de desnudo quiere ser la socialité más desinhibida y deseada del orbe. Por ello una vez más posó desnuda y publicó la imagen en su ya candente cuenta de Instagram.

La hermana mayor del clan Kardashian -con un matrimonio al borde del divorcio con Scott Disick y tres hijos con él (Mason Dash, Penelope Scotland y Reign Aston)- recientemente en el nuevo capítulo del reality Keeping up With The Kardashians, adelantó que posaría sin nada de ropa.

El fotógrafo Mike Rosenthal fue quien tomó las placas, mientras sus hermanas Kim, Khloé y Kyle se encontraban presentes en la sesión.

En menos de un día, el resultado se viralizó rápidamente y cautivó de inmediato a sus fanáticos en la red social, quienes no dudaron en llenarla de elogios con más del millón y medio de “Me Gusta”, entre su fiel legión de fieles seguidores que ya supera los 57 millones.