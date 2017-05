Kiss cancela concierto en el Manchester Arena

La banda estadunidense de rock Kiss canceló el concierto que tenía agendado para el 30 de mayo en el Manchester Arena, en Inglaterra, lugar que el lunes pasado fue blanco de un ataque terrorista , el cual dejó como saldo 22 personas muertas y al menos 59 heridas.

El estadio techado continúa cerrado, tras las dos explosiones registradas el 22 de mayo al concluir el concierto que la cantante estadunidense Ariana Grande ofreció en dicho lugar.

Mediante un comunicado difundido en su sitio electrónico, los integrantes de Kiss: Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer, dijeron estar “rotos tras la atrocidad en contra de inocentes víctimas en Manchester.

Following the tragic events in Manchester & temporary closure of Arena, we sadly will not be able to play May 30. https://t.co/94ArLQaLRB

— KISS (@KISSOnline) 26 de mayo de 2017