Kim y Kanye disfrutan de una escapada familiar a Disneyland

Unos días antes de celebrar su tercer aniversario de bodas, Kim Kardashiany Kanye West viajaron a Anaheim para disfrutar de un día familiar en el Lugar más feliz de la Tierra.

En varias fotos publicadas en las redes sociales, los fans pudieron ver a la familia con North West paseando por todo el parque.

“Estábamos en Toontown y ellos estaban entrando a Gadget’s Go Coaster a través de una salida”, dijo un testigo. “Ellos estaban disfrutando su tiempo en familia”.

Kanye fue visto usando pantalones deportivos azules y una chaqueta de denim. Mientras que Kim se mantuvo casual con una camiseta y una chaqueta amarrada a su cintura.

Otros visitantes del parque vieron a la familia en la fila para A Small World y explorando Fantasyland con los hijos de Kourtney Kardashian, Penelope Disicky Mason Disick.

Esta salida en familia llega después de que Kanye se tomara un tiempo en el Resort Amangani en Jackson Hole. De acuerdo a una fuente, el rapero estaba en esa ciudad y enfocado en grabar su álbum.

Finalmente el ganador del Grammy regresó a Los Ángeles y está listo para celebrar otro aniversario con su esposa.

De hecho, este par espera agrandar su familia durante el próximo año de matrimonio.

“Trataré de tener un bebé más”, compartió Kim en un episodio reciente de Keeping Up With The Kardashians. “Quiero que mis hijos tengan hermanos pero los doctores no sienten que sea seguro para mi”.

Kourtney se ofreció a gestar el tercer bebé de su hermana si la situación se presenta.

“¡Amo ser mamá!”, dijo Kim recientemente. “¡Es la sensación más gratificante! ¡Realmente amo cada fase! La forma en la que mi hija ríe conmigo, aprecias todas las cosas pequeñas de la vida”.