Katte Middleton se convierte en heroína (Fotos)

Subir a un carruaje no es tan fácil como parece, sino pregúnten a la Condesa de Wessex, nueva d e la Reina Elizabeth II, quien estuvo a punto de caer en un carruaje antiguo que formaba parte de un desfile formal.

Afortunadamente para la condesa, su compañera de viaje era la Duquesa de Cambridge, quien logró evitar la caída.

Tras el episodio, ambas soltaron tremendas carcajadas, mismas que fueron captadas por las cámaras fotográficas que se encontraban en el lugar.

Tanto Kate Middleton, el Príncipe William y los condes de Wessex iban juntos en el mismo carruaje durante el desfile del Royal Ascot, una famosa carrera de caballos entre la alta sociedad inglesa.

La Reina también estuvo en el evento, llegó más tarde para las carreras. La carrera se celebra cada año, fue instaurada a principios del siglo XVII por la Reina Ana.

Alrededor de 300 mil expectadores asisten a las carreras que se realizan durante cinco días.

This made my day! Sophie nearly falls onto Kate! 😂 (via Daily Mail) pic.twitter.com/dSmk4eimkt

— Katie (@katiesroyallove) 20 de junio de 2017