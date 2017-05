Kanye West no acompañará a Kim Kardashian a la Gala del Met 2017

Cuando Kim Kardashian camine la alfombra roja de la Gala del Met 2017 la noche de este lunes, Kanye West no estará a su lado.

Se confirmó que el rapero de Famous no asistirá a la famosa fiesta este año, pero no se debe tomar su ausencia como algo grave. “Kanye no asistirá a la Met Gala y se quedará en L.A con sus hijos”, dijo una fuente. “Él y Kim están bien. Se está tomando tiempo libre pero apoya que Kim vaya”.

Una segunda fuente explicó que Kanye sí quería ir a la exclusiva fiesta, pero cambió de opinión, “Planeaba asistir y recientemente decidió que no quería ir”, dijo la fuente. “Él y Kim están bien. Él se quedará en Los Ángeles”.

El año pasado Kim y Kanye conquistaron la alfombra roja de este mismo evento usando outfits Balmain de Olivier Rousteing, para el tema de la gala Manus x Machina: La moda en la era de la tecnología. “Quería vestirme de plateado. Seguramente todo el mundo iba a hacerlo, pero no me importó porque yo también quería hacerlo”, explicó Kim. “Pensé que Balmain era la elección perfecta para mí y, especialmente, para Kanye. Creo que el look de Kanye es más sutil, gracias al jean mezclado con todo el bling de Balmain”.

El tema de esta noche será Rei Kawakubo/Comme des Garçons, así que tendremos que esperar para ver qué diseñador escogerá Kim y cómo complementa el tema.