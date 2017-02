Juan Gabriel reaparece en el escenario en forma de holograma

Juan Gabriel volvió al escenario gracias a la tecnología. Los cerca de 20 mil asistentes al Centro Dinámico Pegaso fueron testigos de este retorno en el homenaje Eternamente Juan Gabriel que sus herederos le organizaron.

Fue con el colombiano Juanes que el Divo de Júarez apareció, vía un holograma en el que se veía con pantalón blanco y playera roja, uno de los atuendos de su juventud, para interpretar Querida, con lo que se prendió el público que la gran parte de la velada se notó tibio.

Otra aparición del hijo predilecto de Juárez fue con el tema No tengo dinero, en el que al fondo del escenario se le vio con el traje blanco que uso mucho en la década de los setentas.

Fueron 20 invitados los que participaron en este homenaje: David Bisbal, India, Yuri, Guillermo Otero, Emmanuel, Aida Cuevas, Pepe Aguilar, Kinky, Yuridia, Natalia Lafourcade, Jesse y Joy, Fernando de la Mora y Andrea Bocelli estuvieron presentes en este espectáculo que duró más de tres horas. Todos interpretaron temas del Divo de Júarez, a excepción de Bocelli.

Un invitado muy especial fue John Fogerty, de Creedence, con quien Juan Gabriel iba a grabar un tema.

El cantante fue de los pocos que puso a bailar al público con un popurri de sus grandes éxitos para cerrar su participación con Have Yo Ever Seen The Rain, cover que Juan Gabriel hizo y que en este evento ambos cantaron juntos gracias al vídeo.