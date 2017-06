Josh Peck reacciona ante polémica con Drake Bell

Después de la polémica ante el hecho de que Josh no invitó a Drake a su boda, Peck dice no estar al pendiente de Drake todo el tiempo, y que no tiene respuesta para quienes que le preguntan sobre él, así lo confesó en la entrevista del programa “Allegedly with Theo Von & Mathew Cole Weiss”.

Rara vez estamos juntos porque él está trabajando y yo estoy trabajando. No tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta todo el tiempo: ‘¿Dónde está Drake?’

Una persona cercana al recién casado, dijo que Drake y Josh no son cercanos, y que el día de la boda, muchos invitados le preguntaban a Josh ‘¿dónde está Drake?’, él contestaba que tenía tres años que Drake no le hablaba. Ambos actores intercambian tuits dos o tres veces al año e incluso, señaló que Peck se molestó por los memes que circularon en la red en torno al tema.

Entre los comentarios del joven actor en la entrevista, y no enviarle la invitación a su coestrella de show, quedó claro para sus fans que los dos no son tan amigos como parecían.

Fanáticos también involucraron al conflicto a Miranda Cosgrove, quien interpretaba a Megan, la hermana maldosa de la serie, diciendo que fue ella quien escondió la invitación de Drake.