Johnny Depp culpa a sus ex mánagers por su deuda de 40 millones de dólares

Johnny Depp demandó a The Management Group el pasado enero por 25 millones de dólares, alegando cargos por fraude y negligencia. Acusó a la firma con base en Los Ángeles, manejada por los hermanos Joe y Rob Mandel, de fallar en declarar sus impuestos a tiempo y tomar préstamos de mucho riesgo en su nombre. Depp alega que TMG lo llevó a su deuda actual de 40 millones de dólares. En una contrademanda, los ex mánagers del actor aseguraron que la causa de los problemas financieros del actor está en su lujoso estilo de vida. “Depp vivió un ultra-extravagante estilo de vida que muchas veces con su conocimiento le costó un exceso de 2 millones de dólares al mes, que simplemente no podía costearse”, escribió Michael Kump, el abogado de los hermanos Mandel, en la contrademanda. “Depp, y solo Depp, es el responsable del desastre financiero en que se encuentra hoy”.

El actor presentó la demanda el mismo día que culminó su divorcio con Amber Heard.

“TMG hizo todo lo que estaba en su poder durante los últimos 17 años para proteger a Depp de sí mismo y mantenerlo financieramente solvente”, escribió Krump. “Sin embargo, TMG no tuvo el poder ni la manera de controlar los gastos de Depp o de sus otros numerosos vicios, o de hacerlo tomar decisiones financieras más sabias”.

El actor habló el martes por primera vez sobre sus problemas económicos.

“¿Por qué no me abandonaron como cliente si estaba tan fuera de control?”, preguntó el actor de 53 años en una entrevista con el Wall Street Journal. “Trabajé muy muy duro por muchos años y confié en muchas personas, algunas que claramente me han decepcionado”.

Depp busca que le paguen 25 millones de dólares en daños por fraude y negligencia.

El actor también alegó su derecho a gastar su dinero como mejor le parezca.

“Es mi dinero”, dijo Depp. “Si quiero comprar 15 mil bolas de algodón al día, es mi problema”.

Alegando ruptura del contrato y fraude, los hermanos Mandell aseguran que la estrella de Piratas del Caribe tiene “un estilo de vida egoísta, temerario e irresponsable”, que le cuesta dos millones de dólares al mes.

Este martes, los abogados de Depp afirmaron haber recibido “nueva información significativa, entre ella documentos y un testimonio”, de un ex empleado de TMG. El testimonio trata sobre los errores de TMG al manejar los asuntos del Sr. Depp.

En respuesta a la contrademanda, los abogados de Depp publicaron un comunicado en enero: “Tendrá que determinarse en la corte cómo calificar la manera en que el Sr. Depp gasta su propio dinero puede absolverlos de su amplio mosaico de errores”.