Jennifer Lopez le responde a los haters que dicen que sus abdominales son hechos en Photoshop

La cantante no se deja intimidar por nadie.

Este jueves, Jennifer Lopez subió la temperatura en Instagram al compartir una candente selfie en la que hace alarde de sus abdominales frente al espejo. Así, llevando un look bastante relajado de pantalones deportivos, un sweater estilo crop top y lentes de sol, la diva del Bronx dejó su tonificado abdomen al descubierto.

Aunque la mayor parte de los comentarios fueron halagos, también hubo quienes la señalaron y la acusaron de usar Photoshop para mejorar su figura.

Lopez sale perfecta en la imagen, sin embargo, parte de su abdomen se ve con una mancha borrosa y eso fue lo que desató el debate de si había retocado o no la imagen.

JLo (47) no solo respondió a los haters en la sección de comentarios, también compartió una captura de pantalla de su respuesta en su Instagram Stories.

“Omg… Solo una mancha en el espejo… lol… no es Photoshop #DiosBendigALosHaters #RataDeGimnasio #DeberíanIntentarlo #QuisieraQueHubieraPhotoshopParaLosHaters)”, señaló Jen.

Lopez pasó los últimos días de vacaciones con su novio Alex Rodríguez en París, Francia. Y el ex jugador de los Yakees de Nueva York claramente es fan de su chica.

“Jennifer es una de las mentes de negocios más brillantes que he conocido”, le dijo Rodríguez recientemente a Entertainment Tonight. “Es la mujer que trabaja más duro y, ya saben, crecí con una madre soltera. Tengo dos hijas. Apoyo mucho la igualdad de las mujeres”.

¡Totalmente derretido!