El estreno de la película Logan el pasado mes de febrero supuso un punto y aparte en la carrera profesional de Hugh Jackman, ya que el citado filme le sirvió de alguna forma para despedirse del personaje más emblemático de su filmografía, el del mutante Wolverine, por todo lo alto y a través de una historia que al mismo tiempo relataba el ocaso del miembro más díscolo de los X-Men.

Aunque ya no volverá a interpretar al popular superhéroe de Marvel, parece que el actor no está en absoluto dispuesto a olvidarse de él, hasta el punto de que ahora ha revelado que todavía se enfunda su famoso disfraz, que conserva en perfectas condiciones, para conseguir que sus hijos Oscar (17) y Ava (11) respeten su autoridad.

“Volverá, aunque no lo interprete yo…, a excepción de los sábados por la noche en mi casa. Me disfrazo. Cuando mis hijos no están haciendo los deberes, me disfrazo y saco las garras. Simplemente tengo que levantar la ceja y sacar las garras y funciona”, bromeó este jueves a su paso por el programa Lorraine de la cadena británica ITV, antes de tranquilizar a los fans del personaje asegurando que los productores de 20th Century Fox encontrarán un buen candidato para sustituirle en las próximas películas.

“Otro actor va a interpretar este rol, definitivamente. Es un rol fantástico. ¿Sabes? Es como [James] Bond o Batman, es uno de esos papeles imprescindibles del cine. Así que seguro que alguien más se tendrá que poner en su piel”, manifestó también.

A lo largo de los quince años en los que su imagen se ha visto irremediablemente ligada a la de Wolverine, el sexy australiano ha contado con el apoyo incondicional de su esposa, la también actriz Deborah Lee Furness -con la que lleva más de veinte años casado- y sobre todo con su inagotable paciencia, pues la intérprete ha tenido que aceptar con resignación que su marido, al volver a casa del rodaje, no se quitara las garras retráctiles ni siquiera para comer.

“Oh, Dios mío, ¡es horrible! Todo el día con las garras puestas. Y yo le digo: ‘Mezcla la ensalada. ¡Por lo menos haz algo útil con ellas!'”, reconocía la también productora en una entrevista al diario The Sun, el mismo encuentro en el que Hugh dejaba entrever que había mantenido relaciones sexuales con su esposa mientras seguía caracterizado como el legendario mutante.