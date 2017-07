Guapa periodista confirma romance con Luis Miguel

Luego de que el cantante Luis Miguel fuera visto en varias ocasiones acompañado por la periodista Desiree Ortiz Salswach, TV y Novelas cuestionó a la guapa venezolana sobre la existencia de un romance entre ellos.

Al ser abordada en South Beach, Florida, la periodista no pudo negar la existencia de una relación con “El Sol”, misma que, según sus propias palabras, va por buen camino.

“Dios cuida lo que está escondido, él está muy bien y yo también estoy muy bien. Nos conocimos hace unos meses”, explicó

Al ser cuestionada sobre si el flechazo entre ellos se dio a primera vista, contó: “Fue más energético, para nadie es un secreto que él está guapísimo y que es una persona exitosísima, pero (nuestra relación) va más allá de eso, todo va muy bien (…) Yo creo que (la relación) va bien en serio, pero no debería yo estar diciendo nada de esto”.



Sobre la posibilidad de casarse, la periodista negó rotundamente: “No, en ese sentido coincidimos en cómo pensamos”.

Luego de que los últimos meses se especulara sobre un deterioro en el estado de salud del cantante, su novia aclaró: “Está muy bien. No sé si hace seis meses o un año tendría problemas de salud, pero ahorita está maravillosamente bien. Se está tomando un break pero no es un break muy largo (profesionalmente). Yo no sé de dónde sacaron que tenía mal carácter, este hombre está todo el día, como decimos en Venezuela, echando broma… es muy gracioso y tiene un maravilloso sentido del humor”.