El fuerte mensaje que lanzó Calvin Klein en pasarela de NY

La primera colección de Raf Simons para Calvin Klein abrió y cerró con la canción de David Bowie “This is Not America”

El mensaje no pudo haber sido más claro y directo: la primera colección de Raf Simons para Calvin Klein abrió y cerró con la canción de David Bowie “This is Not America” (“Esto no es Estados Unidos”) en la Semana de la Moda de Nueva York.

“Cuando uno tiene una voz, debe usarla”, dijo Simons entre bambalinas apenas la semana pasada al presentar su colección de ropa masculina, y eso fue exactamente lo que hizo el viernes para su muy esperado desfile con Calvin Klein.

Simons no solo usó música para transmitir su mensaje. El día previo, Calvin Klein les envió a los invitados bandanas estampadas con una nota que decía “Unidad, inclusión, esperanza y aceptación: acompáñennos en Calvin Klein usando la bandana blanca”.

También la ropa, diseñada junto con Pieter Mulier, tuvo un mensaje de inclusión al mezclar una variedad de estilos.