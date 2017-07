Fox anuncia seis nuevas películas de su Universo compartido con Marvel

Parece que tener en el disparadero de salida Deadpool 2, New Mutants, X-Men: Dark Phoenix y una cuarta película mutante de la que todavía no sabemos nada, no es suficiente para Fox.

El estudio acaba de anunciar que entre el 7 de junio de 2019 y el 21 de marzo de 2021, el universo mutante se ampliará en 6 películas más de las que todavía no han trascendido más datos.

No es difícil imaginar que algunos de esos proyectos podrían corresponder a la tercera entrega de Deadpool, a la película sobre X-Force, a Gámbito o incluso a una posible película de Alpha Flight, ya que en la nueva cinta de Deadpool parece haber un easter egg sobre el tema.

Pero ¿y las demás? ¿están ya planteándose una segunda entrega de los New Mutants o una película en solitario de X-23?