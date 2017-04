Famosos que aseguran que trabajar con Julia Roberts fue una pesadilla

Ellos aseguran que la actriz no es tan adorable y simpática como nos ha hecho creer.

Julia Roberts es una las estrellas más legendarias de Hollywood, y aunque construyó su reino y su fama con los éxitos de los 90’s que le ganaron el título de “la novia de América”, lo cierto es que la actriz posee una muy mala relación con el resto de la industria, y es que debido a sus desplantes y actitudes de diva antipática, Roberts ha convertido en sus enemigos a algunos de los nombres más reconocidos del cine.

Vanity Fair reveló una impresionante lista de estrellas que se han declarado como firmes detractores de la eterna Mujer Bonita, y nos cuenta cada detalle de sus disputas más escandalosas.

1. Meryl Streep.

La enemistad entre estas dos grandes del cine nació cuando trabajaron juntas en el set de Agosto, donde el papel de Meryl terminaba brillando mucho más que el de Roberts. Esto no le justó para nada a Julia, quien intentó darle una vuelta crucial al proyecto a espaldas de la primera actriz. Streep descubrió los intentos de Roberts, e incluso amenazó con abandonar la promoción de la cinta, pero al final no sirvió de mucho porque Julia se salió con la suya.



2. Catherine Zeta-Jones

En la filmación de Ocean’s Eleven Julia fue la reina del set, pero cuando incluyeron a Zeta-Jones en la producción de la secuela, Roberts no estuvo muy complacida de que alguien más le robara el brillo. La actriz se encargó de asegurarse un vestuario mucho más costoso que el de Catherine, y pidió que la mudaran a una mansión más grande durante la grabación.



3. Hugh Grant

Aunque fueron una pareja soñada en Nothing Hill, lo cierto es que Grant y Roberts nunca se soportaron, y la tensión era tan incómoda que ambos acordaron no hablarse detrás de cámaras. Algunos años después Hugh aseguró que Julia posee “una boca enorme” y no tuvo nada bueno que decir sobre sus besos, asegurando incluso que Renne Zellweger es mucho mejor que ella en esos quehaceres.



4. Jennifer Aniston

Al parecer la disputa de estas dos nació luego que Julia dejase a Matthew Perry por su entrenador personal. En una oportunidad Roberts aseguró que prefería no trabajar con Aniston “porque es demasiado guapa”. Por ello, durante el rodaje de El día de la madre, la producción debió asegurarse de que las dos coincidiesen lo menos posible en el set.



5. Nicole Kidman

Mientras ambas trabajaron en Secretos de una obsesión, Julia se hartó del divismo de Kidman y le hizo frente de manera brutal. Durante una pauta complicada Roberts terminó señalando a Kidman de maleducada y de tratar a todos como sirvientes. “Al menos yo me sé el nombre de cada trabajador”, aseguró entonces Roberts.



6. Anne Hathaway

Cuando se empezó a trabajar en la producción de El diablo viste de Prada, Anne sugirió que Roberts interpretara el rol de su madre en la cinta. Al escuchar esto, Julia no se sintió nada halagada, y más bien lo vio como un insulto, sobre todo considerando que ambas apenas se llevan una diferencia de quince años de edad. Algunos dicen que este es el motivo de que no hayamos visto a Anne, la princesa de las comedias románticas, en películas como Historias de San Valentín, La noche de fin de año y El día de la madre.



7. Eric Roberts

En los 80’s el hermano de Julia era mucho más famoso que ella, y todo iba bien hasta que Julia tomó partido en el divorcio de Eric y su ahora ex esposa, donde la actriz testificó a favor de su entonces cuñada y le pagó un abogado para que esta pudiese quedarse con la custodio de su hija Emma (Scream Queens).



8. Nancy Roberts

Los problemas de drogadicción de su hermana las separó aún más, haciendo que su relación empeorara con los años, tanto así que Nancy llegó a decir en Twitter que “Julia Roberts es una zorra”. Nancy falleció el año pasado, y durante su funeral Julia confesó que “a menudo he tenido ganas de retorcerle el cuello”, pero se alegra de que “haya sido valiente para poner fin a su dolor”.



9. John Malkovich

Tras saber que ambos trabajarían en Mary Reilly, tanto Malkovich como Roberts hicieron que sus guionistas de confianza reescribieran la historia para que cada uno resaltara mejor. Al final ninguno de los dos quedó contento así que la producción debió generar un nuevo guión que hiciera que ambos compartieran el menor número de escenas posibles.



10. Nick Nolte

Cuando trabajaron juntos en Me gustan los líos, Molte conoció muy de cerca a la verdadera Roberts, a quien más tarde catalogó como “una mala persona”, justo antes de añadir, “no es buena, y todo el mundo lo sabe”.



11. Kiefer Sutherland

La historia de amor entre estos dos terminó cuando Roberts descubrió que Sutherland había tenido una aventura con una stripper. ¿La solución? Julia se fugó con Jason Ptric ( el mejor amigo de Kiefer) apenas unos días antes de la esperada boda de ambos.



12. Steven Spielberg

El rodaje de Hook fue toda una pesadilla para el célebre director, quien juró que no volvería a trabajar con la actriz. “No estaba en un buen momento”, señaló el cineasta, tratando de excusar los comportamientos de la estrella.



13. Vera Moder

Cuando Roberts conoció a su actual esposo Danny Moder, él estaba casado y a la espera de un hijo. Y todo se complicó cuando Vera, la entonces esposa de Moder se negó a darle un divorcio fácil a Danny. Por supuesto, Julia tomó cartas en el asunto, le hizo la vida imposible a Vera, haciendo que esta finalmente cediera. Meses más tarde, Roberts y Moder contrajeron matrimonio.