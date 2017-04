Familia de Derbez, lo acompaña en su noche más importante en Hollywood

Después de cuatro años de haber estrenado la película “Instruction Not Included”, la primer cinta en español con con mayor éxito en los Estados Unidos. Derbez regresa con “How To Be A Latin Lover”, su primer papel como protagonista en ingles.

Anoche, el actor mexicano debutó en la premier de dicha película, donde él y su familia, fueron el ojo de los espectadores durante el desfile del evento. Durante la proyección del filme, Derbez no se encontró solo ya que lo acompañaban su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos Aislinn y Vadhir, quienes aplaudieron el trabajo de su padre.

El actor, relató en una entrevisa que nunca perderá de vista a su público original: