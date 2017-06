Por esta razón Michelle Rodríguez podría salir de Rápido y Furioso

La vimos en The Fate of the Furious (Rápidos y Furiosos 8), pero ¿la veremos en la novena película? Tal vez.

Michelle Rodríguez despertó la duda tras publicar en Instagram un extraño mensaje:

“The Fate of the Furious ya disponible en versión digital. Espero que decidan mostrar más amor a las mujeres de la franquicia en la próxima película. O tal vez tenga que decirle adiós a una amada franquicia. Ha sido un viaje increíble y me siento muy agradecida por la oportunidad que los fans y el estudio me han dado durante los años”, escribió junto a un collage de un detrás de cámaras.

Sí, ella pide igualdad. Pese a que en el reciente filme Charlize Theron tuvo un papel importante, las demás pasaron a tercer plano.

Vía E! News