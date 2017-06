(EN VIVO) Ofrece Ariana Grande concierto por Manchester

INGLATERRA.– La cantante Ariana Grande celebra este domingo el concierto benéfico en Manchester en homenaje a las 22 personas que fueron asesinadas en un atentado suicida el pasado 22 de mayo.

También actriz ha decidido, esta vez ser acompañada de una amplia variedad de grupos y artistas. Entre los confirmados están Justin Bieber, Coldplay, Take That, Katy Perry, Pharrell Williams, Little Mix, The Black Eyed Peas, Miley Cirus, Usher y Robbie Williams. Las entradas del evento, se vendieron en 20 minutos y el dinero será destinado a los familiares de las víctimas del atentado.

El concierto se celebra en el Old Trafford Cricket Ground, que está fuertemente protegido por las fuerzas de seguridad. “Hemos aumentado nuestros recursos, con un importante número de agentes de la policía de la región de Manchester y colegas de otras fuerzas, algunos de los cuales irán armados”, dijo el superintendente Stuart Ellison.